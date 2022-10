Xhim Belushi rikthehet në Tiranë, Veliaj: Më tregoi se pa një qytet të ndryshuar në mënyrë të paimagjinueshme

21:42 19/10/2022

Aktori i njohur me origjinë shqiptare, Xhim Belushi ndodhet në Tiranë. Ai po realizon një dokumentar, i cili do të transmetohet së shpejti në të gjitha mediat amerikane. Lajmin e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili priti aktorin me famë ndërkombëtare dhe rrëfeu pak nga biseda me të në nisje të mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës.

“Më pëlqeu shumë që Xhim Belushi më tregoi se ka parë një qytet që ka ndryshuar në mënyrë të paimagjinueshme. Më vjen mirë që po xhirohet për një mediat kryesore amerikane një dokumentar për të kemi treguar imazhin dhe historinë e Tiranës. Është një privilegj i madh që Belushi është në Tiranë dhe që dëshmon në vetë të parë një Tiranë të transformuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Shumë shpejt do të kemi një datë kur do shikojmë gjithë produksionin e Tiranës dhe të kemi një mundësi që t’u themi miqve në Amerikë të përditësohen me ndryshimet në Tiranë,” u shpreh Veliaj, në nisje të mbledhjes së Këshillit Bashkiak./tvklan.al