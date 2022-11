Xhiroja e fundit e Kupës së Botës

23:48 23/11/2022

Në fushë grupi G e H, Zvicra sfidon Kamerunin, në provë Portugalia e Brazili

Në orën 11:00, Zvicra e shqiptarëve, Xhaka, Jashari dhe Shaqiri do tregojë forcën në duelin kundër Kamerunit. Skuadra helvete ka fituar takimin e vetëm me kundërshtarë afrikanë në Kupën e Botës në vitin 2006, me një sukses 2-0 ndaj Togos.

Në orën 14:00, është radha e Koresë së Jugut për të sfiduar Uruguajn, një duel aziatiko-amerikano-jugor që premton spektakël dhe gola. Luis Suarez do të bëj paraqitjen e tij të katërt në një Kupë Bote. Ish-sulmuesi shënoi dy gola në duelin mes dy kombëtareve në vitin 2010 dhe do jetë pikërisht ai lojtari kërcënues i tyre.

Portugalia do të shpresojë që golashënuesi më i mirë ndërkombëtar në botë, Cristiano Ronaldo të harrojë sa më shpejt dramën me klubin. 37-vjeçari kërkon të shënojë në turneun e 5-të të Kupës së Botës që merr pjesë, objektiv mëse i arritshëm për potencialin e kësaj Portugalie. Luzitanët janë kombëtare favorite për të triumfuar në Kupën e Botës dhe rrugëtimi i tyre nis në orën 17:00 përballë Ganës.

Në mbrëmje do jetë radha e Brazilit për të treguar potencialin e saj. Selecao janë një prej kombëtareve favorite dhe do synojë titullin numër 6 të Kupës së Botës. Skuadra e Tite mat forcat me Serbinë, kundërshtarë që luajti edhe në Botërorin e shkuar në grupe, duke triumfuar me shifrat 2-0.

Klan News