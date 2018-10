Xhisiela Maloku rrëfehet në “Opinion”

Xhisiela Maloku i ka mohuar të gjitha, dhunën, kërcënimet me jetë, rrahjet, djegiet me cigare, të dhëna mbi të cilat janë ngritur në bazë të kallëzimit që ajo bëri për Rrexhep Rrajën, djalin e depuetetit Rrahman Rraja. Në intervisten në “Opinion”, e reja u tërhoq krejtësisht nga denoncimi.

Kallëzimet e vazhdueshme për dhunë dhe tërheqjet qe pasonin këto kallëzime, sipas Xhisiela Malokut nuk vinin nga presione dhe kërcënime.

Xhisiela u shpreh se reagimet e politikës dhe raportimet e mediave ia kane ndryshuar katercipërsisht jetën dhe e gjithë ngjarja është ekzagjeruar me qëllim.

E reja tha se do të mbajë gjithnjë komunikim me Rrajat, pasi njihet prej 10 vitesh me ta dhe se nuk është kërcënuar me jetë.

Intervista e plotë:

