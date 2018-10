“Xhisiela”, Rama sulmon opozitën: Të paudhë, mjerë kush ju beson

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Partinë Demokratike për deklaratat e bëra ndaj rastit të Xhisiela Malokut dhe Rexhep Rrajës, djalit të deputetit socialist Rrahman Rraja.

Në një postim në rrjetet sociale, Kryeministri Rama akuzon opozitën se po e përdor vajzën si “mish për top”.

“Arrestim fasadë”! Ja dhe një prurje e re e jashtënxjerrjes politike mbi vajzën e kthyer në mish për topat e dëshpërimit opozitar! Domethënës sulmi ndaj prokurorisë: Gratë prokurore s’janë as gra, as nëna, as vajza po bashkëpunëtore të krimit. Mjerë kush i beson këta të paudhë”, shkruan Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale. /tvklan.al