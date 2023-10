Xhoana flet për marrëdhënien e Arlindit dhe Uedës: Nuk dua të replikoj më

22:42 29/10/2023

Xhoana u rifut në vilën e dashurisë pas eleminimit nga ishullorët. Ajo ka ndenjur në vilë për 72 orë dhe pastaj është larguar. Hyrja e saj në vilë trazoi ujërat dhe vuri në presion çiftet e vilës. Ajo sonte ishte në një përballje me ishullorët dhe me Arlindin dhe Uedën.

Xhoana: Mua më duket vetja e lodhshme duke komentuar ata të dy. Unë jam në një pikë që nuk dua t’i ngacmoj më. Arlindi më tregoi atë që kisha të nevojshme të dëgjoja dhe nuk më të replikoj për ta.

Arlindi: Unë i kam thënë Xhoanës që do kisha gjetur veten tek Ueda, për rastet e tjera s’kam çfarë të them. Ueda nuk i beson këto sepse nuk janë të vërteta. 72 orë që ke ndenjur në vilë nuk kanë ndikuar tek ne.

Mendimet e opinionistëve:

Dalina: Mua më habit Ueda sepse po tregon shumë siguri që edhe po të ishte Xhoana unë do isha me Arlindin. Nga ana e Arlindit nuk kishte as një mbyllje të marrëdhënies. Një herë del që Arlindi kishte sy për Xhoanën tani thua që ai më ka qejf mua. Unë nuk e besoj aspak që Arlindi do ishte me Uedën nëse Xhoana nuk do dilte nga vila sepse Arlindi bën dhe disa llogari aty në vilë.

Olti: Kur largohet një person dominant, personat e tjerë gjëjnë hapësirë të bëhen kryefjalë. Kur ishte Xhoana dhe Ilda në vilë vajzat e tjera pothuajse kanë qenë të padukshme. Ju nuk dëgjoheshit duke folur aty në vilë. Arlindi nuk është se ti nuk do ishe i lirë në ndjenjat e tua edhe Ueda edhe po të shihte, por problemi qëndron se Xhoana do largonte Uedën dhe nuk do kishe ti diçka në dorë./Love Island Albania