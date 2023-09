“Xhoana mos të ecë si beb, Artemis më pëlqen”, Sergei mesazh për konkurrentët e “Love Island Albania”

Shpërndaje







15:39 23/09/2023

Sergei Canaj shprehet se pas largimit nga “Love Island Albania”, jeta e tij ka marrë një rrjedhë tjetër. E për këtë duket mëse i lumtur.

“Mund të themi se jeta ime ka ndryshuar gati 360 gradë, deri tani kam pasur vetëm mesazhe pozitive. Po të kisha mundësi të futesha prapë në vilë do jepja maksimumin, do trazoja ujërat.”

Në intervistë për “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan këtë të Shtunë, ai ka një mesazh për secilin nga konkurrentët që vijojnë qëndrimin brenda vilës luksoze në jug.

“|Aleksandros i them të përdorë më shumë ndjenjat se mendjen, se më duket sikur po gabon. Stivit mos të jetë shumë i shtirur dhe i ngjitur nga mbrapa. Glenit do i thoja të shprehet më shumë se më ngjan sikur është në gjumë. Arlindit do i thoja kujdes mos të dashurohesh shumë shpejt. Nëse do isha në vilë akoma, Harisin do e quaja kundërshtar, më ngjan shumë në ajër. Everaldo duhet të ecë pak me zemër. Salionit më shumë aktiv dhe Ildës mos të jetë aq shumë e shtirur, t’i bëjë gjërat serioze se e kanë humbur komplet esencën e emisionit që është ‘të duash dikë aty’.

Artemis më pëlqen dhe Amadea është shumë mirë vetëm mos të bëhet xheloze. Xhoana mos të ecë si beb, karakteri i saj që kërkon vetëm vëmendje. Sofiela të futet pak në lojë, se më ngjan sikur po e përdorin, Aishës do i thoja të jetë më e vendosur.”

Nga një koment ka dhe për dy opinionistët e spektaklit.

“Olti Curri është njeri i madh, me shumë vlera do doja të mbeteshim miq. Për Dalina Buzin është e rëndësishme përderisa është opinioniste. Mund të jem kurjoz për prurjet e reja, por ata që janë aty nuk i mendoj.”/tvklan.al