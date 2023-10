Xhoana rikthehet në “Love Island Albania”! Emocione dhe të papritura mbrëmjen e së dielës

16:05 23/10/2023

Një natë e tejmbushur me emocione dhe të papritura ka qenë ajo e mbrëmshmja në prime show-n e “Love Island Albania” nën drejtimin e Luana Vjollcës.

Tanimë që pak javë na ndajnë nga finalja duket se ngjarjet janë bërë mjaft dinamike.

Luana e nisi show-n me një votim të papritur ku vuri me shpatulla pas murit ishullorët.

Një foto e papritur në telefonin e ish-ishullores Ilda, që aludonte për një marrëdhënie mes motrës së Xhesjanës dhe Denisit trazoi komplet situatën dhe doli jashtë parashikimeve, por u vërtetua në kohë rekord se ishte fotomontazh.

Ndërkohë që për Denisin ishte rezervuar një tjetër surprizë, motra e tij shkoi në vilën e dashurisë për t’i dhënë mbështetjen si dhe për të takuar “kunatën” Xhesikën.

Rikthimi i Xhoanës nga votat e dashurisë tronditi Arlindin dhe Uedën, por duket se i duhet ende pune për ndarjen e çiftit.

Opinionistët Olti Curri dhe Dalina Buzi veç komenteve pikante shpërthyen në të qeshura me pyetjen: Çfarë ndodhi në folenë e dashurisë.

Një e dielë plot me emocione, të qeshura dhe të papritura, e superuar me sukses nga Luana e cila lajmëroi se “Love Island Albania” është në prag të finales, e cila do të jetë në 5 Nëntor.

Tv Klan