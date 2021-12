Xhoni i lëkundur për vajzat: Sot më pëlqen njëra, nesër një tjetër

16:49 02/12/2021

Xhoni është vënë në qendër të vëmendjes nga vajzat. Pas takimit që pati me Anxhin, Sellma shfaqi shenja xhelozie për të dhe këtë gjë e deklaroi në emisionin e sotëm në “Love Story Talk”.

Por fronisti është shprehur se ka pasur një pëlqim për Sellmën por tani nuk e ka më dhe shtoi se pëlqimet e tij për vajzat ndryshojnë dita ditës.

“Ju keni mendimet tuaja, unë e di më të mirën nga të gjitha. Të them të drejtën fare, pëlqimi ndërrohet nga dita në ditë. Një ditë jam mirë me njërën, një ditë me tjetrën. Varet nga ajo që me jep mua tjetra. Në fillim kur kam ardhur kam pëlqyer Sellmën më shumë nga të gjitha. Unë dhe Sellma kemi pasur një diçka, kur më kapte nuk më lëshonte. Nuk di dihet kush më pëlqen me të vërtetë, mund ta ndërroj”, tha Xhoni.

Ndërkohë i pyetur nëse ka pasur një puthje të fshehtë me Sellmën, është shprehur se nëse do të ndodhte do ta bënte publike pasi nuk e ka fare problem.

Nga ana tjetër vajzat kanë thënë se dhe ato nuk janë vetëm për Xhonin në emision dhe nuk e kanë problem që ai është i lëkundur dhe nuk është i qartë në pëlqimet e tij./tvklan.al