Xhoni nuk heq dorë nga Anxhi, Kristi zgjedh në takim vajzën e re

22:04 03/01/2022

Këtë javë takimet e katër fronistëve do të kenë shumë surpriza. Xhoni pas një debati me Kristin, i cili donte t’i merrte Anxhin në takim, ka arritur që të bind konkurrentet që ajo të dilte me të.

Ndërkohë Kristi, duke qenë se Anxhi nuk pranoi të dilte në takim me të zgjodhi vajzën e re që hyri sot në emision, Klaudian.

Ndërkohë Daniela këtë javë do të dalë në takim me Ermirin, ndërsa Dea rikthehet tek Albioni.

Kristi: Ishte një nga vajzat e reja që më tërhoqi vëmendjen, po ta jap ty trëndafilin, Klaudia.

Daniela: Sinqerisht ka qenë një rrugëtim super i vështirë, ndoshta kam bërë dhe zgjedhje të gabuara dhe të bukura. Kam vënë re që është dikush që ka shprehur pëlqim në botën e tij të fshehtë. Dua ti bie sot me një kërkesë për takim dhe ky trëndafil shkon për Ermirin.

Dea: Jam shumë e pavendosur. Djalin që do ftoj në takim këtë javë më ka mërzitur pak pasi ka thënë që është i zhgënjyer me mua, Albionin./tvklan.al