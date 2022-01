Xhoni tregon hapur problemin që ka me Anxhin: Do vijë një moment unë do kthej kurrizin dhe…

16:54 11/01/2022

Takimi mes Anxhit dhe Xhonit është komentuar gjatë sot në emisionin “Love Story Talk”. Pas komenteve nga konkurrentet e tjerë, edhe Xhoni pranoi që ai dhe Anxhi edhe pse mund të duken shumë bukur bashkë sërish kanë probleme.

Fronisti u shpreh se ia e respekton shumë Anxhin, por ajo nuk po ia kthen me të njëjtën monedhë dhe tha se marrëdhënia e tyre dhe mund të përfundojë keq.

“Këto janë muhabete fëmijësh të them unë sa ke pasur përpara, dua të jesh e virgjër. Po nuk jam unë ai personi. Për mua shyqyr që ka eksperienca. E dyta Anxhi me duket një vajzë e pjekur, por ne me njëri tjetrin…

Është një problem, ta them hapur fare. Unë dhe Anxhi flasim shumë bukur me njëri-tjetrin, por kur vjen muhabeti unë jam gati për të bërë gjërat, ajo jo. Kur unë ta tregoj respektin dhe ti nuk ma kthen do vijë një moment unë do kthej kurrizin dhe do shohësh kurrizin tim”, tha Xhoni./tvklan.al