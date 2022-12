Xi Jinping në Rusi në pranverën e 2023

18:08 30/12/2022

Presidenti rus Vladimir Putin do të mirëpresë liderin kinez Xi Jinping pranverën e vitit 2023. Në fjalën hyrëse në një video-konferencë mes dy liderëve të transmetuar në televizionin shtetëror, Putin konfirmoi vizitën e parë shtetërore të liderit kinez që pas nisjes së pushtimit.

“Në vitin e ardhshëm do të vazhdojnë shkëmbimet intensive dypalëshe. Nuk kam dyshim se do të gjejmë një mundësi për t’u takuar personalisht me ju. Ju presim, i nderuar zoti Kryetar, i dashur mik, pranverën e ardhshme me një vizitë shtetërore në Moskë. Sigurisht, një vend të veçantë në të gjithë gamën e bashkëpunimit ruso-kinez dhe marrëdhëniet tona zë bashkëpunimi ushtarak i cili kontribuon në sigurimin e vendeve tona dhe ruajtjen e stabilitetit në rajonet kyçe. Ne synojmë të forcojmë bashkëpunimin midis forcave të armatosura të Rusisë dhe Kinës”.

Në një përgjigje që zgjati rreth një çerek më shumë, Xi Jinping u shpreh Kina ishte e gatshme të rriste bashkëpunimin strategjik me Rusinë në sfondin e asaj që ai e quajti një situatë “të vështirë” në botë në përgjithësi.

“Përballë një situate ndërkombëtare të vështirë dhe të paqartë, ne jemi të gatshëm të ndërtojmë bashkëpunim strategjik me Rusinë, t’i ofrojmë njëri-tjetrit mundësi zhvillimi, të jemi partnerë globalë për të mirën e popujve të vendeve tona dhe në interes të stabilitetit në të gjithë botën”.

Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës, të cilat të dyja palët e kanë përshëndetur si një partneritet “pa kufij”, ka marrë një rëndësi të madhe që kur Moska dërgoi forcat e saj të armatosura në Ukrainë më 24 shkurt. Megjithëse vendet perëndimore vendosën sanksione të paprecedentë ndaj Rusisë, Kina është përmbajtur nga dënimi i fushatës ushtarake të Moskës, në vend të kësaj duke theksuar nevojën për paqe.

Eksportet ruse të energjisë në Kinë janë rritur ndjeshëm që nga shpërthimi i konfliktit, me Rusinë tani furnizuesi i vetëm më i madh i naftës në Kinë. Megjithatë, Pekini deri më tani ka qenë i kujdesshëm për të mos ofruar atë lloj mbështetjeje materiale të drejtpërdrejtë që mund të provokojë sanksione perëndimore kundër Kinës.

