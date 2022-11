Xiaoxhai Tiankeng: Gropa më e madhe në botë dhe misteri më i madh gjeologjik

18/11/2022

Ajo u “zbulua” në vitin 1994 dhe ekspertët ende nuk janë të sigurt se si u formua.

Duke parë nga hapësira e jashtme në peizazhin e gjelbër të komunës rurale Chongqing të Kinës jugperëndimore, shfaqen një seri gërvishtjesh të thella dhe të errëta, të cilat e godasin tokën si një gjurmë aliene. Disa ekspertë pyesin veten nëse këto formacione misterioze janë rezultat i përplasjes së një meteori në Tokë. Të tjerë besojnë se ato u formuan gradualisht gjatë 128,000 vjetësh, pasi uji që derdhej në lumenj nëntokësor gdhendi ngadalë shkëmbin gëlqeror përreth gjatë udhëtimit të tij.

Por një gjë është e sigurt: me përmasa 660 metra thellësi, me një vëllim prej 130 milionë metra kub, Xiaoxhai Tiankeng i Kinës është gropa më e thellë dhe më e madhe në botë, sipas BBC.

Tiankeng do të thotë “Gropa Qiellore” dhe është shtëpia e një ekosistemi të lulëzuar prej rreth 1285 llojeve bimore dhe shtazore – duke përfshirë gingon e rrallë dhe leopardin me re. Përveç madhësisë së tij të madhe, ajo është një gropë me dy fole që mban dy kratere të bashkuar nga një buzë e pjerrët. Në sezonin e shirave, një ujëvarë bie nga gryka e gropës, duke ushqyer një lumë nëntokësor dhe një rrjet shpellash në bazën e saj.

Kjo nëntokë e thellë dhe e errët mbetet një nga misteret më të mëdha gjeologjike të Kinës. /tvklan.al