Një yll që ka mahnitur botën e futbollit. Driblime të shkëlqyera, shkëputje të rrufeshme në krah, gola spektakolarë dhe lëvizje që i lejojnë shokëve të ekipit të shënojnë.

Lamine Yamal është njeriu i momentit jo vetëm te Barcelona, por në arenën ndërkombëtare. Në gjysmëfinalen me Interin ai ishte ylli në fushë. Në fund të sfidës, një foto me të gjithë ekipin për të festuar 100 ndeshjet me Barcelonën, edhe pse është vetëm 17 vjeç.

Yamal po bën më mirë në këtë moshë se Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo së bashku. Me 22 gola dhe 33 asist, ai ka lënë mbrapa dy legjendat. CR7 kishte luajtur vetëm 19 ndeshje, ku regjistronte 5 gola dhe 4 asist në këtë moshë. Messi edhe më pak: 1 gol dhe asnjë asist në vetëm 9 ndeshje.

Te dueli spektakolar ndërmjet Barcelonës dhe Interit, kishte vend edhe për golin për rekord të Marcus Thuram. Rrjeta e shënuar pas 30 sekondave, ishte më e shpejta në historinë e gjysmëfinaleve të Champions.

Edhe pse festuan një rezultat që pakkush e besonte, te Interi janë të shqetësuar për gjendjen e Lautaro Martinez. Kapiteni zikaltër u largua nga fusha pas pjesës së parë, prej një tërheqje muskulore. Ai do të humbasë ndeshjen e fundjavës me Veronën dhe rrezikon sfidën e kthimit me Barcelonën, më 6 maj.

Tv Klan