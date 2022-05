Yjet parakalojnë në tapetin e “Eurovision”, Shqipëria ngjitet në skenë e para

11:45 09/05/2022

Yjet ndërkombëtare parakaluan mbrëmjen e të dielës në tapetin ngjyrë turkeze në Torino në prag të festivalit të këngës në Eurovision. Qyteti italian po pret edicionin e 66-të të festivalit të këngës pasi grupi i rokerëve Maneskin fituan Eurovisionin vitin e kaluar.

Orkestra Kalush e Ukrainës është favoriti aktual për të fituar edicionin e 2022-it me këngën e tyre “Stefania”, për të cilën këngëtari Oleh Psiuk tha se është bërë një himn ndërsa lufta në vend po vazhdon.

Nga ana tjetër, Rusia nuk do të lejohet të marrë pjesë në finalen e konkursit të këngës së Eurovisionit të këtij viti, bënë me dije organizatorët gjatë muajit Shkurt pasi Ukraina dhe disa transmetues të tjerë publikë evropianë kishin kërkuar që ajo të dëbohej. Rusia, e cila ende nuk kishte paraqitur një garues këtë vit, ka marrë pjesë 23 herë që nga paraqitja e saj e parë në 1994 dhe fitoi konkursin në 2008.

Ndërkohë që vendi ynë Shqipëria, përfaqësohet me këngëtaren Ronela Hajati me këngën, ”Sekret”. Këngëtarja kishte veshur një kostum shumëngjyrësh në ngjyrë vjollcë, të kuqe dhe blu me një kapele të zbukuruar me ngjyra ylberi. Ronela do të hapë “Eurovision 2022” në natën e parë të gjysmëfinales së këtij ediocioni.

Finalja e Eurovisionit, një nga ngjarjet më të mëdha televizive në botë, zhvillohet më 14 Maj. Vendet e ‘Big Five’ janë Italia, Franca, Gjermania, Spanja dhe Britania e Madhe, të cilat kualifikohen automatikisht, me vendet e mbetura , në dy gjysmëfinale të martën (10 Maj) dhe të enjten (12 Maj).

Klan News