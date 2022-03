Ylli Baka surprizë nga Agron Llakaj: O miniera e floririt!

Shpërndaje







18:40 30/03/2022

Siç është traditë në programin “Rudina” në Tv Klan, të intervistuarit surprizohen gjithnjë, shpesh herë me një dedikim. Këtë herë, radha i takoi këngëtarit Ylli Baka, i cili mori një mesazh të bukur miqësie, plot me nota humori nga një tjetër artist, Agron Llakaj, që shoqërohej nga Xhevahir Zeneli. Në fjalitë e tij, Llakaj mundi ta përshkruante Ylli Bakën vetëm nëpërmjet vargjeve të bashkëpunimit të tyre, “O miniera e floririt”.

Agron Llakaj: Yllian Baka, djalë flori. Në momentin që m’u kërkua se duhej të përcillja një mesazh për ty nuk përtova. Siç e shikon, këtu jam me Xhefrin, gjigandin e Rodit nga “Fake Off”. Në qoftë se Xhefri të ka mik, ti për mua je shumë më shumë se mik sepse ne jemi si vëllezër, ti je Yllian Llaka, unë jam Agron Baka. Ti përveçse shpirtit dhe talentit tënd, ke dhe një zemër të madhe. Më vjen mirë që në sa e sa gëzime familjesh shqiptare ku ke përcjellë entuziazmin me zërin tënd të bukur, iu ke thënë atyre “të trashëgohen”, por Xhefri thotë që 30% e tyre janë divorcuar. Janë ndarë, Ylli, që do të thotë, ata kanë të drejtë të martohen prapë, Xhefri?

Xhevahir Zeneli: Jo, edhe në ndarje këtë do të thërrasin.

Agron Llakaj: Edhe në ndarje Ylli, do të të thërrasin prapë ty, po ti përsëri nga të gjitha ato, ki parasysh çfarë kemi krijuar bashkë. Moj miniera e floririt, o miniera e floririt dhe ti je me të vërtetë një djalë flori dhe unë e Xhefri të përshëndesim./tvklan.al