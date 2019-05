Ylli Baka vjen me koncert recital: Do të këndojnë për herë të parë edhe djemtë e mi (Video)  

Ai është një prej këngëtarëve më të mirë muzikës popullore të zonës së Jugut që i ka marrë zemrën publikut me muzikën e tij. Bëhet fjalë për Ylli Bakën, i cili vetëm disa ditë më parë ka publikuar këngën e tij më të fundit dedikuar atdheut , “Toka ime”, në të cilën interpreton edhe aktori i madh Bujar Asqeriu.

I ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan këngëtari tha gjithashtu se më datë 24 Maj do të organizojë një koncert recital me këngët e tij më të bukura. Baka po ashtu zbuloi se pjesë e koncertit do të jenë edhe djemtë e tij binjakë, të cilët do të këndojnë për herë të parë përpara publikut live.

“Këngët e dashurisë për atdheun janë ato që më bënë me emër dhe unë do të vazhdoj t’i këndoj vendit tim. “Toka ime” është nga veprat më të mëdha artistike që unë kam bërë, ndjej shumë emocion për të. “Toka ime” është krijuar me sensin e përbashkët të tokës shqiptare. Qershia mbi tortë e këtij klipi është i madhi Bujar Asqeriu. Kjo këngë do të jetë pjesë e repertorit të recitalit tim që do të mbahet më 24 Maj në Amfiteatrin e Liqenit Artificial të Tiranës në orën 20:00. Ky është recitali im i parë dhe do të ketë edhe artistë të tjerë. Një prej surprizave të asaj nate do të jenë edhe djemtë e mi binjakë që do të këndojnë për herë të parë përpara publikut live”, tha Baka./tvklan.al