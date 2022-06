Ylli i muzikës country diagnostikohet me kancer

Shpërndaje







13:15 13/06/2022

Toby Keith shprehet optimist: Do t’i shoh fansat shumë shpejt

Këngëtari i muzikës country, Toby Keith ka bërë me dije se po lufton me kancerin e stomakut prej gjashtë muajsh dhe i duhet kohë për të “marrë frymë, rikuperuar dhe qetësuar“. 60-vjeçari Keith, njoftoi në Twitter se vuante nga sëmundja e rëndë dhe të paktën një nga koncertet e tij të ardhshme – në Panairin e Shtetit të Ohajos në Korrik – është anuluar.

“Vjeshtën e kaluar u diagnostikova me kancer në stomak”, tha Keith në postimin e tij në Twitter. “Kam kaluar 6 muajt e fundit duke bërë kimioterapi, rrezatim dhe operacion. Deri më tani, kam nevojë për kohë për të marrë frymë, për t’u rikuperuar dhe për t’u çlodhur“.

Megjithatë, ai shprehet optimist për gjendjen shëndetësore. “Mezi pres ta kaloj këtë kohë me familjen time. Por do t’i shoh fansat më shpejt”, tha ai. Keith ka interpretuar që nga fillimi i viteve 1990, megjithëse fama e madhe erdhi në vitin 1999 me publikimin e këngës hit “How Do You Like Me Now?!”

Klan News