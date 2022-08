“Ylli i Pavarottit, më i shndritshmi”: Saimir Pirgu me dedikim të jashtëzakonshëm për maestron e tij!

22:55 25/08/2022

Mirënjohja është virtyt, e ajo, padyshim rreshtohet në mesin e morisë së vlerave të Saimir Pirgut, sic na e kujtoi dhe vetë së fundi ylli i artit operistik shqiptar me dedikimin e ndjerë për ish-maestron e tij, të madhin Luciano Pavarotti. Këngëtari ndoshta më popullor në historinë e operas, u nderua sot më në fund me një yll në Walk of Fame, 15 vjet pas largimit nga jeta. Një nderim i shumëmerituar (e ndoshta i vonuar), të cilin Pirgu e përshendeti me fjalët më të bukura.

“Më dukej sikur po ecja nëpër kozmos, për të gjetur një hapësirë ​​ku do të pozicionohej ylli i Luciano Pavarottit. Ylli i tij, më i shndritëshmi i plejadës sonë, është tani në Hollywood Boulevard ku e gjithë bota të mund ta vlerësojë….Teksa ecja drejt vendit tempull, ku do inaugurohej ylli i Luciano Pavarotti-t.. (më radianti mes asaj yllësie…), përkrah vajzës së tij, Christina Pavarotti, ndieva ato çaste të më pushtojë një forcë e çuditshme, prej së larti, si erë hyjnore… M’u bë sikur eca mbi një shtrojë qiellore përkrah Luciano Pavarotti-t, si përkrah vetë Zotit, nën zërin e tij mahnitës që e mbuloi kryefund Los Angeles-in dhe u shtri përtej në univers… Të përulem me adhurim përjetë, Mjeshtër! Këtë ditë gushti bota dëgjoi zërin e Zotit!”, ka shkruar tenori i talentuar shqiptar.

Pirgu, në fakt, pati një lidhje të veçantë me mjeshtrin e madh, i cili gati e adoptoi si birin e tij të artit. Se çfarë mësoi nga Luciano, Saimiri e rrëfente disa kohë më parë për New York Times.

“Luciano më dha shkëlqim. Ai më tregoi një botë tjetër. Mjaftonte vetëm për ta parë, si përgatitej, si fliste, si hynte në një dhomë.”

E prej tij, mësoi edhe sekretin e shëndetit vokal: Intonacionin.

“Këndo në tonin e tuhur, dhe automatikisht zëri yt vendoset në pozicionin e përsosur.”

Kur njerëzit e kuptojnë atë cfarë thuhet, kjo është më e mira nga të gjitha. Dhe Luciano vetë duket pa përballë, një djalë të ri që nuk i kuptonte, por i perpinte fjalët e tij.

Në ceremoninë e zbulimit të yllit të tij, e bija Cristina e përshkroi si një nder të madh që përfaqësonte aty të atin.

“Nuk mund t’ju them se sa do të doja të ishte ai”, u shpreh ajo

Performancat e tij legjendare e kanë kthyer Pavarottin në një figurë të rrënjosur thelle në memorien kolektive si atë të një muzikanti të paarritshëm. Ai u shua shtatorin e 2007-tës në moshën 71 vjecare pas një beteje me kancerin në pankreas.