Ylli i “Squid Game” sfilon për Louis Vuitton

23:30 08/03/2022

Louis Vuitton shfaqi koleksionin e tij të modës vjeshtë-dimër në Muzeun Orsay të Parisit, ku modelet parakaluan mes skulpturave prej mermeri dhe bronzi me xhaketa dhe këmisha të mëdha si dhe fustane shumëngjyrëshe.

Modelja dhe aktorja HoYeon Jung, e cila së fundmi fitoi çmimin e “Screen Actors Guild” për interpretimin e saj në "Squid Game", kishte veshur një xhaketë ngjyrë kafe, pantallona me vija të gjera dhe një kravatë të verdhë me lule. Louis Vuitton I kombinoi fustanet e modeleve me çizme deri tek gjuri.

Koleksioni i Nicolas Ghesquière, drejtor kreativ që nga viti 2013, shfaqte silueta mashkullore me xhaketë sportive XXL dhe luante me pamjet adoleshente, me pulovra të lidhura në bel dhe këmisha.

Louis Vuitton, marka kryesore e modës e gjigandit të luksit, rriti çmimet muajin e kaluar si rezultat i rritjes së kostove të prodhimit dhe transportit, një nga markat e para të mëdha luksoze që e bëri këtë vit.

