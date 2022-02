Ylli rus i tenisit shkruan ‘Jo Luftë Ju Lutem’ në kamerën televizive

18:02 25/02/2022

Hashtagu “Jo luftë” tanimë është më të përdorurat në mediat sociale në të gjithë botën. Këtë mesazh, ylli rus i tenisit Andrey Rublev, shkruan “jo luftë të lutem” në një kamerë televizive gjatë një turneu në Dubai.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd