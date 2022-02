Ymer Marku, propozimi për PD-në në Bashkinë e Vorës

21:50 02/02/2022

Baza e Partisë Demokratike në Vorë do të propozojë Ymer Markun për kandidat në zgjedhjet e pjesshme më 6 Mars.

Kandidatura e Markut do t’i dërgohet Kryesisë së PD-së. Në fund do të jetë kryesia që do të shqyrtojë dhe më pas miratojë kandidaturën e Markut./tvklan.al