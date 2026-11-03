3 nëntor 2026 – Aktori i njohur, Ardian Trebicka po shijon një prej përvojave më të bukura të jetës, atë të të qenit gjysh. I ftuar në emisionin “Rudina”, ai ka folur me shumë dashuri për nipin e tij, Ziki Zayan, djalin e vajzës së tij, Iliana Trebicka, dhe këngëtarit Young Zerka.
Gjatë bisedës në studio, Trebicka nuk i fshehu emocionet për këtë kapitull të ri në jetën e tij, duke e përshkruar lidhjen me vogëlushin si një dashuri të veçantë, që i ka ndryshuar përditshmërinë.
I pyetur se si ndihet në rolin e gjyshit dhe sa ka ndryshuar jeta e tij pas ardhjes në jetë të nipit, aktori zgjodhi ta përmblidhte gjithçka me një fjali të shkurtër, por plot kuptim.
“Dëgjo, është një shprehje që ta dinim sa të mirë ishim, kishim bërë në fillim këtë. Po e mbyll me një fjali të shkurtër: është dashuri e madhe, është dashuri e madhe”, u shpreh ai.
Trebicka tregoi se është shumë i pranishëm në jetën e vogëlushit, i cili sapo ka mbushur dy vjeç. Edhe pse ende nuk ka nisur të flasë plotësisht, gjyshi mezi pret momentin kur Ziki do të komunikojë më shumë me të.
“Është akoma i vogël. Sapo ka bërë dy vjeç. Mezi pres sa të fillojë të flasë mirë e mirë”, tregoi aktori.
Një tjetër detaj që tërhoqi vëmendjen gjatë bisedës ishte mënyra se si vogëlushi e thërret gjyshin. Ndryshe nga tradita, ku fëmijët përdorin fjalën “gjysh”, Ziki e thërret Ardianin me emrin “Adi”.
/tvklan.al