Youtube tenton kryesimin, teston ‘podcast’

18:35 21/02/2023

Youtube po teston një opsion të ri që do i prezantojë përdoruesve ngarkimin e podcast-eve me lehtësi nëse rezulton me sukses.

Sipas këtij përshkrimi, përdoruesit mund t ngarkojnë emisionin e tyre duke klikuar butonat Create > New Podcast si dhe të krijojnë një listë “podcasts” në menunë standarde ku mund të kalojnë të gjitha programet e ngarkuara më parë.

Gjithashtu po përpunohet një metodë analizimi të dhënash për formatin në mënyrë që përdoruesit të dinë si po performojnë programet e tyre.

“Për ta bërë më të lehtë për përdoruesit që të transmetojnë podcast-et e tyre në Youtube, po zhvillojmë një eksperiment që ju lejon të krijoni një të tillë ose të vendosni si podcast një listë ekzistuese në kanalin tuaj”, u shpreh Google.

Programi është në fazën pilot dhe vetëm disa të përzgjedhur do të kenë mundësinë të shohin ndryshimet e platformës për t’i testuar./tvklan.al