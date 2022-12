Yuri Kim mbështet zgjedhjen në krye të SPAK të Dumanit

21:16 16/12/2022

Rama: Urime drejtuesit të ri dhe fjalën le ta marrë puna me rezultate konkrete

Ambasada Amerikane në Tirane ka garantuar publikun se do të vazhdojë që të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi për të çuar përpara Memorandumin e Presidentit Biden në Përcaktimin e Luftës kundër Korrupsionit si një Interes Thelbësor i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara.

Ne deklarate me tej thuhet se amerikanet mbështesim zotin Dumani dhe SPAK-un ndërsa ata vazhdojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Per SHBA-te puna e SPAK-ut duhet të vazhdojë të demonstrojë që askush nuk është mbi ligjin dhe se koha e pandëshkueshmërisë ka marrë fund. Per ambasaden amerikane reforma në drejtësi nuk është vetëm një kusht për anëtarësimin në BE, është një kërkesë e drejtë e popullit shqiptar.

Ne fund të deklaratës falënderohet Këshilli i Lartë i Prokurorisë për një proces përzgjedhës që sipas Ambasadës amerikane pati qëllim të siguronte integritetin e procesit. Amerikanët theksojnë se eshtë thelbësore për institucionet e drejtësisë shqiptare që të veprojnë me integritet, pa frikë apo favore.

Ndërkaq edhe kryeministri Edi Rama reagoi për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut Altin Dumani me një postim në Twitter.

“Procesi i zgjedhjes së drejtuesit të ri të SPAK foli vetë për të gjithë ata që duan të dëgjojnë dhe të gjitha thashethemet e katundit politik e mediatik për kapjen e s’kapjen e SPAK-ut nga regjimi i mori era! Urime drejtuesit të ri dhe fjalën le ta marrë puna me rezultate konkrete!”-tha Rama.

Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Christiane Hohmann e ka mirëpritur zgjedhjen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë të zotit Altin Dumani si Kryetar i ri i SPAK. Me anë të një postimi në Tëitter, Hohmann shkruan se efektiviteti i SPAK është thelbësor në suksesin e Reforës në Drejtësi.

Partia Demokratike ka reaguar pas zgjedhjes së Altin Dumanit në krye të SPAK. Me anë të një njoftimi zyra e shtypit të PD thotë se ky proces u njollos që në nisje të tij, ndaj dhe ishte i pabesueshëm.

