Yuri Kim: Reforma në Drejtësi po jep rezultat

15:42 03/10/2022

“Shihni veten çdo mëngjes në pasqyrë për misionin për keni”

Pavarësisht kritikave nga të dyja krahët e politikës mbi sistemin e drejtësisë, ambasadorja Yuri Kim është e bindur Reforma e miratuar me konsensus disa vite më parë po jep rezultate. Teksa mori pjesë në aktivitetin e organizuar për 25-vjetorin e Shkollës së Magjistraturës, ajo ishte e drejtpërdrejtë kur iu drejtua magjistratëve të rinj.

“Reforma po fillon të japë rezultate. Ata po presin që shkolla e Magjistraturës të trajnojë brezat e ardhshëm të magjistratëve. Reforma në Drejtësi duhet të ketë sukses për të mirën e të gjithë shqiptarëve. Puna e magjistraturës është thelbësore në këtë përpjekje. Do të shiheni çdo mëngjes në pasqyrë e t’i thoni vetes: Unë do të jem pjesë e arsyes pse Shqipëria është më e mirë, pse Shqipëria është në BE. Kurrë mos u dorëzoni, mos u dorëzoni kurrë”.

Në ceremoninë e zhvilluar nga Shkolla e Magjistraturës morën diplomë dhjetëra magjistratë dhe ishin të pranishëm përfaqësues të OSBE, Ambasadës Italiane dhe presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.

