Yuri Kim takohet me ambasadoren e delegacionit të BE

Shpërndaje







16:35 18/10/2022

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim është takuar sot me ambasadoren e delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Christiane Hohmann.

Në njoftimin e bërë publik nga vetë ambasadorja amerikane në rrjetet sociale, Kim dhe Hohmann diskutuan për progres-raportin e Komisionit Europian për Shqipërinë dhe rrugën drejt integrimit në BE.

“Diskutim i mirë sot me ambasadoren Hohmann pas raportit të parë mbi Shqipërinë për progresin në rrugën drejt anëtarësimit në BE që nga fillimi i negociatave në Korrik. SHBA do të vazhdojë të mbështesë me forcë reformat dhe masat e tjera të nevojshme për anëtarësimin e plotë të Shqipërisë në BE, përfshirë Reformën në Drejtësi”, ka shkruar ambasadorja Kim. /tvklan.al