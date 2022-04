Yuri Kim zbardh takimin me Ballën

13:36 06/04/2022

Ambasadorja amerikane në vendin tonë, Yuri Kim zhvilloi mesditën e kësaj të mërkure një takim me kreun e grupit parlamentar socialist, Taulant Balla. Vetë Kim, me anë të një postimi në Twitter, zbuloi më shumë rreth temave që palët kishin diskutuar.

“U takova me kreun e grupit parlamentar të PS Taulant Balla, për të diskutuar për bashkëpunimin në rritje SHBA-Shqipëri, gjatë kremtimit të 100 vjetorit tonë; vazhdimin e zbatimit të reformës në drejtësi, e cila mbështetet nga SHBA dhe është e nevojshme për Shqipërinë që t’i bashkohet BE; dhe respektimin e rolit institucional të Parlamentit”, shkruajti Kim./tvklan.al

Met w/ PS Floor Leader @taulantballa to discuss increasing 🇺🇸 🇦🇱 cooperation during our centennial celebration; continuing implementation of justice reform, which is supported by 🇺🇸 & necessary for 🇦🇱 to join 🇪🇺; and respecting Parliament’s institutional role. pic.twitter.com/KG5gsOnSZP