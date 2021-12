Zaev arrin marrëveshjen me Alternativën, rimerr shumicën në Kuvend

13:39 05/12/2021

Arihet marrëveshja Zaev-Gashi për një Qeveri stabile.Kjo marrëvershje është arritur me kërkesë të qytetarëve për të pasur shumicë stabile potencoi Zoran Zaev.

Ai gjithashtu tha se vendit nuk i duhet zgjedhje tjera në këto kohë kur jemi para shumë sfidave dhe bisedimeve me BE-në,bisedimeve me Bullgarinë,luftën me pandeminë.

Alternativa do të udhëheq me tre ministri dhe tre zëvedes ministri gjithashtu Alternativës do ti takojnë MEPSO dhe disa drejtori tjera.

Klan Macedonia