Zaev, pro dialogut Serbi-Kosovë

Kryeministri Zoran Zaev në Klan Debat fillimisht theksoi se ka qenë viktimë e transparencës së tij ndaj të gjithëve. Ai pranon se duhej të kishte kontrolle më të mëdha të bisedave të zhvilluara telefonike, por siguron se nuk ka ndarë sekrete shtetërore. Duke komentuar bisedën telefonike me dy komedianët rus për çështjen e Kosovës ai thotë se është sqaruar me autoritetet e Kosovës dhe Serbisë. Por, për Maqedoninë e Veriut – siç tha me interes është dialogu dhe zgjidhja paqësore e dialogut Prishtinë-Beograd.

Zoran Zaev: Duhet të gjendet një zgjidhje që do të jetë e mirë për shqiptarët, serbët dhe të tjerët që jetojnë në Kosovë, por zgjidhja duhet të sigurojë paqë të përhershme drejt integrimeve evropiane të Kosovës dhe gjithë Ballkanit Perëndimor që të përforcohet bashkëpunimi rajonal. Këto janë dëshirat tona.

Duke folur për marrëdhëniet me Shqipërinë Kryeministri Zoran Zaev se Kryeministri Rama ka pranuar sqarimin e Pendarovskit rreth deklaratës për të veçuar dy vendet drejt datës së negociatave. Interesi I vendit tonë është që të shkojmë bashkë me Shqipërinë – tha Zaev.

Nëse hyjmë bashkë do të ndihmohemi me njëri-tjetrin. Mund ta konfirmoj se ekziston një miqësi e fortë mes Ramës dhe kancelares gjermane Merkel. Ajo është përkrahëse e fuqishme e integrimeve të RMV-së dhe Shqipërisë.

Duke folur për marrëdhëniet me fqinjët Kryeministri Zaev tha se pas fitores në zgjedhjet në Greqi ka kontaktuar me Kryeministrin Micotakis dhe se është vendosur së shpejti të realizojnë një takim.

Tv Klan