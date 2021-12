Zaev takon partnerët e koalicionit qeverisës

17:41 07/12/2021

Pakënaqësi te aleatët për postet e “Alternativës”

Maqedoni e Veriut – Detajet e marrëveshjes me Alternativën, përmbajtja e dokumentit me të cilën do të përmirësohet programi i punës së Qeverisë dhe postet që merr Alternativa në ekzekutiv, ishin disa nga pikat për të cilat kanë diskutuar kryeministri Zoran Zaev dhe liderët e partive nga koalicioni Qeveritarë, në takimin e së hënës në Qeveri.

“Kryeministri Zaev i njoftoi liderët e koalicionit me detajet nga marrëveshja me Alternativën, si dhe me përmbajtjen e dokumentit Parimet bazë për përmirësimin e programit të punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili duhet të precizohet dhe të sqarohet me qëllim që të bëhet pjesë përbërëse e programit të ri qeveritar. Zaev informoi edhe për pjesën e marrëveshjes me të cilën Alternativa ndërmerr përgjegjësi për aktivitetet në disa ministri, institucione, njësi ose bordet rajonale.”

Partnerët e koalicionit të LSDM-së shprehen të pakënaqur për numrin e posteve që Alternativa ka marrë nga kjo marrëveshje, por siç thekson kreu i PRSD-së, Tito Petkovski, përkundër propozimit dhe kërkesave të Alternativës qëndron rreziku për zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat siç tha ai, në këto momente nuk i duhen vendit aspak.

“Derisa opinioni të njoftohet me të gjitha detajet, do të mbetet një hidhërim se Alternativa po kërkon shumë që ta mbështesë qeverinë, por përkundër propozimit dhe kërkesave të tyre qëndron rreziku për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Unë personalisht mendoj se vendit nuk i duhen zgjedhje të parakohshme parlamentare.

Nëse koalicioni me Alternativën garanton fillim të bisedimeve me BE-në, megjithatë ne si parti do t’i jepnim edhe ato tre pozicione që I kemi në ekzekutiv. Ne nuk kemi më shumë se tre pozicione në ekzekutiv”.

Miroslav Jovanovc nga Partia Serbe ka deklaruar se negociatat do të vazhdojnë edhe një javë dhe se pas 12 dhjetorit kur do zgjidhet Kryetari i ri i LSDM-së, do të ulen bashkë me Kryeministrin Zaev të dakordohen për detajet tjera.

“Vend i tepërt është ai që e mori Alternativa, mendoj se është e tepërt sa i përket Besës. Këto janë disa marrëveshje mes LSDM-së BDI-së dhe Alternativës, kështu që vendet tona nuk janë prekur.”

Kreu i PDSH-së, Menduh Thaçi vlerëson se me kyçjen e Alternativës në Qeveri as nuk fitojnë më shumë shqiptarët e as nuk humbasin maqedonasit. Ai nuk pajtohet me deklaratat se Alternativa ka marrë shumë vende, thekson se me rëndësi është që vendi tani ka Qeveri stabile dhe Institucione stabile.

