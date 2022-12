Zaimina bën deklaratën e fortë: Kur jam martuar unë ka qenë koha e qerosave me X5

23:21 04/12/2022

E ftuara në spektaklin e sotëm ishte një figurë shumë e dashur për publikun si Zaimina Vasjari. Në emisionin “Zemër Luana”, me moderatore dhe autore Luana Vjollca, këtë mbrëmje të papriturat nuk kishin fund, emocionet shumëngjyrëshe, deklaratat e bujshme, lojërat, muzika e mirë dhe çdo gjë tjetër që nuk keni parë, e dëgjuar ndonjëherë nga këto personazhe.

Zaimina me natyrën e saj mjaft sportive u përfshi në një lojë bashkë më dy të ftuarat e tjera, Semi Jaupaj dhe Kanita, ku folën për çështjet e zemrës.

Një prej pyetjeve që iu drejtua vajzave ishte për njohjen më të çuditshme që ato kanë pasur. Zaimina me shumë sportivitet u përgjigj duke thënë që ajo ka patur njohjen më të çuditshme, duke bërë deklaratën e fortë: “Kur jam dashuruar unë ka qënë koha e qerosave me X5”. Deklarata ka shkaktuar të qeshura dhe është pasuar me një batutë të Besit i cili i thotë: “Por ti zgjodhe atë me X6”.

Ndërkohë që rikujtojmë se bashkëshorti i Zaiminës, Klodi, është qeros, e kjo është arsyeja që Zaimina ka bërë këtë deklaratë./tvklan.al