Zamir Kalemi dëshmon në polici për atentatin

Shpërndaje







15:58 14/01/2024

Tregon ku ka qenë dhe me kë është takuar para krimit

Klan News zbulon dëshminë e Zamir Kalemit, i cili mbeti i plagosur në një atentat të premten e kaluar. Ai ka dhënë informacione me vlerë për grupin hetimor. Burimet konfirmojnë se 35-vjeçari nuk ka përmendur emra, por ka treguar me detaje zonat ku ka lëvizur ditët e fundit, oraret dhe personat me të cilët është takuar para krimit. Hetuesit kanë nisur kontrollin në terren dhe sekuestrimin e pamjeve filmike të kamerave në zonat ku ka lëvizur i riu.

35-vjeçari që u qëllua me breshëri plumbash rreth orës 22:55 të së premtes, tek rrethi i Selitës.

Ai i shpëtoi për mrekulli atentatit edhe pse mësohet se ka marrë disa plagë. Në vendngjarje ekspertët gjetën 13 gëzhoja plumbash dhe sipas hetuesve, autorët kanë qëlluar në lëvizje në drejtim të mjetiti “Smart” me të cilin po lëvizte objektivi.

Pak minuta pas ngjarjes u gjet i djegur automjeti tip “Nissan” në Bërzhitë, brenda të cilës ishte edhe arma.

Policia dyshon se krimi ka lidhje me disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura gjatë vitit 2022 dhe 2023 në Shqipëri dhe Greqi, sic janë vrasjet e Aleksandër Sadikajt dhe Edmond Papës.

Zamir Kalemi është vëllai i Andrea Kalemit, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe atë greke. Dy vëllezërit Kalemi janë kushërinjtë e Aleksandër Sadikajt, i cili u ekzekutua në qershor të 2022, në një shpërthim me telekomandë. Gjashtë muaj më pas u vra në Tiranë më 16 dhjetor 2022 biznesmeni sarandiot Edmond Papa. Vrasja dyshohet si hakmarrje për vrasjen e Sadikajt. Për ekzekutimin e tij i arrestuar është shoku i Andrea Kalemit, Albano Velo, ndërsa në kërkim është shoku tjetër Andrju Bode. Policia e Tiranës ka vënë në dispozicion për kapjen e autorëve edhe një shpërblim prej 15 000 eurosh.

Klan News