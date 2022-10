Zaniolo afër rinovimit me Romën

23:55 04/10/2022

Sulmuesi dhe klubi verdhekuq kanë gjetur akordin, 23-vjeçari do të firmosë edhe për pesë sezone

Roma dhe Nikolo Zaniolo janë shumë afër rinovimit. Sulmuesi 23-vjeçar është gati që të firmosë me verdhekuqtë deri në Qershor të 2027-ës. Palët e kanë arritur akordin mes tyre.

Zaniolo do të përfitojë 4 milionë Euro në sezon, shto këtu edhe bonusin.

Në kontratën e re do të ketë edhe një klauzolë shitjeje me vlerë 50-60 mln Euro. Sipas “Gazzetta delloSport”, firma në kontratën e re pritet që të hidhet brenda pak ditësh. Bonuset do të jenë individuale dhe për arritjet e ekipit.

Në verë, interes për 23-vjeçarin pati nga Juventusi dhe Totenhemi, e futbollisti ishte afër largimit.

Vedhekuqtë kishin gjetur akordin me “Spërsat”, ku Zaniolo do të huazohej me të drejtë blerjeje, me vlerë 55 mln Euro.

Por akordi nuk u finalizua pas ndërhyrjes së Zhoze Murinjos dhe sulmuesi qëndroi në kryeqytet edhe për një tjetër sezon.

Vlerësimi që trajneri ka, dashuria e tifozëve dhe rritja si futbollist kanë bindur drejtuesit t’i ofrojnë një kontratë të re.

