Zaniolo drejt largimit nga Roma

20:38 22/01/2023

Tottenham është më pranë sulmuesit

Vendimi i Zaniolos për t’u larguar nga klubi para përfundimit të merkatos së Janarit i befasoi të gjithë në klubin e Romës, që tani po përpiqet të zgjidhë situatën duke gjetur një destinacion të përshtatshëm për 23-vjeçarin.

Menaxherë pranë futbollistit kanë qenë në kontakt me Tottenham. Klubi i Premier League dëshiron të nënshkruajë me Zaniolo në huazim me detyrimin për të blerë bazuar në disa kushte, duke përfshirë kualifikimin në Champions League dhe kriteret e lidhura me performancën si numri i paraqitjeve dhe golave të shënuar.

Zaniolo ka vendosur të mos jetë pjesë e lojtarëve të Romës në ndeshjen kundër Spezias mendohet se sulmuesi nuk do të aktivizohet një asnjë takim deri sa të transferohet.

Jose Mourinho dhe klubi kanë rënë dakord me këtë vendim, në pritje ose Zaniolo të largohet ose të përfundojë merkato e Janarit. Si rezultat, lojtari do të mungojë në ndeshjen kundër Napolit.

Historia mes dy palëve tashmë ka marrë fund por në klubin italian ende nuk ka mbërritur një ofertë bindëse. Tottenham sigurisht që është në krye të listës, por West Ham, Newcastle United, Brighton dhe Leeds janë gjithashtu të interesuar për italianin.

Tv Klan