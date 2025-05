Bashkëjetesa në komunitet sjell herë pas here edhe probleme. Një nga shqetësimet më të shpeshta që banorët e një kompleksi banimi hasin është zaptimi i hapëësirave të përbashkëta nga banorë të një pallati tjetër.

Në rubrikën “Ligji i rrugës” me avokaten Margarita Kola në “Rudina” në Tv Klan kuptojmë që ka dy lloje situatash. Dikush e ka marrë me forcë këtë hapësirë ose pretendon që ka një leje, e cila në fakt është e dhënë në kundërshtim me ligjin.

Avokatja thekson se banorët kanë disa opsione për ta zgjidhur situatën sepse ka instanca në bashki dhe në IKMT që merren me këto problematika. Ajo shpjegon se kur hapësira e përbashkët është e rrethuar, banorët e tjerë kanë hyrë pa të drejtë. Në rast të kundërt, banorëve të kompleksit iu paraqitet e drejta për t’u ankuar nëse shohin që hapësira e tyre është dëmtuar.

Margarita Kola: Në qoftë se është e hapur, ata kanë të drejtë të vijnë aty, të qëndrojnë, të përdorin stolat, të përdorin lodrat e fëmiëve por gjithmonë duke pasur atë marëvehjen e zotërinjve që duhet ta ruajnë dhe mos ta dëmtojnë sepse ndodh shpesh që në këto ambientet e hapura vjen dikush nga një zonë tjetër, vjen aty, e përdor, ka të drejtë të vijë aty, por e prish një stol, shkul një lule, një trëndafil, qoftë edhe një pajisje për të luajtur fëmijët dhe në këto raste janë në shkelje të ligjit. Çdo banor ka të drejtë nëpërmjet administratorit të vet t’i kërkojë llogari këtij personi dhe madje të paguajë edhe për dëmin e shkaktuar. Është shumë e qartë kjo dhe është afërmendsh që duhet të jetë kështu. Ligji parashikon edhe gjoba në këtë rast./tvklan.al