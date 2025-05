6 emigrantëve të cilët në materialin zgjedhor nuk kanë gjetur fletën e votimit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ua ridërgojë. Kryekomisioneri Ilirjan Celibashi ka bërë gati projektvendimin që pritet të miratohet së shpejti. Zarfet me fletët e votimit do të ridërgohen në 5 shtete, dy në Itali, 1 në SHBA, Francë, Greqi dhe Gjermani.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë në konsideratë vetëm ata emigrantë të cilët, mungesën e fletës së votimit në zarf e kanë denoncuar në KQZ, dhe jo ata të cilët janë ankuar në rrjetet sociale apo të partitë politike.

Kodi me të dhënat personale në zarfin B që do t’u dërgohet zgjedhësve, do të jetë i ndryshëm nga ai që përmbante zarfi B i dërguar më parë.

Ndërkohë, paralelisht emigrantë të tjerë e kanë dorëzuar fletën e votimit. Në orët e fundit është shënuar një rekord pasi kanë mbërritur rreth 25 mijë fletë votimi duke e çuar numrin në total në 96 mijë e 304.

Ngërçi i krijuar në Greqi duket se është zgjidhur pasi kanë mbërritur vetëm nga ky shtet rreth 10 mijë fletë votimi.

