Pas ankesës së disa emigrantëve që kanë marrë në dorëzim zarfe bosh pa fletën e votimit brenda, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hartuar një projektvendim për ridërgimin e dokumentacionit zgjedhor për këta zgjedhës.

Gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri, raporton se ky projektvendim parashikon dërgimin e zarfëve vetëm për 6 emigrantët të cilët kanë ngritur ankesën. Ajo po kështu raporton se ka qenë gabim i bërë gjatë përgatitjes së zarfëve.

Ky projektvendim po kështu parashikon se kodi i posaçëm i afishuar tek “Zarfi B”, nuk do të jetë i njëjtë me atë që këta zgjedhës morën herën e parë, pra do të ndryshojë, për çështje sigurie.

Dokumentacioni zgjedhor do u dërgohet dy shqiptarëve në Itali, një në Gjermani, një në Francë, një në Greqi dhe një në Shtetet e Bashkuara.

PROJEKTVENDIM PËR RIDËRGIMIN E DOKUMENTACIONIT ZGJEDHOR TEK DISA ZGJEDHËS NGA JASHTË

Në mbështetje të nenit 19 pikat 1, shkronja “n”, dhe 2, nenit 24 pika 1, nenit 25/1 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe vendimit nr.13, datë 12.11.2024, të Komisionit Rregullator “Për miratimin e rregullave për procedurën e votimit nga jashtë vendit”,

VENDOS:

Ridërgimin e dokumentacionit zgjedhor për zgjedhësit, sipas listës që i bashkëlidhet këtij vendimi.

QR Code i cili vendoset në zarfin B që do t’ju dërgohet këtyre zgjedhësve, duhet të jetë i ndryshëm nga ai që përmbante zarfi B i dërguar më parë.

Për këta zgjedhës do të administrohet vetëm dokumentacioni zgjedhor i ridërguar.

Drejtoria përgjegjëse për votimin nga jashtë shënon rastin në një procesverbal të veçantë, të cilin e depoziton në protokollin e Komisionit Qendor të Zgjedhjeve.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Kundër këtij vendimi mund tё bёhet ankim në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve brenda 3 (tre) ditëve nga shpallja e tij.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Ilirjan CELIBASHI

/tvklan.al