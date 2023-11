Zbardhen argumentet e GJKKO për Beqajn: S’mori masa për shmangien e konfliktit të interesit

15:32 19/11/2023

Konflikti i interesit dhe mungesa e një studimi të detajuar në lidhje me mënyrën se si duhet të kryhej sterilizimi i pajisjeve spitalore, çoi ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqajn, përballë drejtësisë me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën.

Referuar vendimit të Gjykatës së Posaçme, në cilësinë e titullarit, Beqaj do të duhet të kërkonte një studim të mirëfilltë paraprak para se të çelte procedurën konçensionare. Gjatë procedurës, studimi i fizibilitetit, sipas SPAK është bërë me të dhëna të rreme dhe nuk ka qenë i detajuar.

Ndërkohë, nuk ka pasur asnjë studim sa do të kushtonte vënia në punë e Repartit të Sterilizimit Qendror në QSUT, për të cilën referuar disa shkresave të vitit 2014, ish-ministri ka qenë në dijeni të ekzistencës. Në këtë mënyrë thotë Gjykata, Ministria do të kuptonte nevojat e sistemit dhe mund të zgjidhte një mënyrë e cila do ishte më pak e kushtueshme për shtetin.

Gjykata e Posaçme: Ministri i Shëndetësisë në rastin konkret në cilësinë e autoritetit kontraktor është përgjegjës për përdorimin e fondeve publike në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë.

Nga ana tjetër, Gjykata duke renditur udhëtime jashtë vendit që sipas SPAK janë kryer mes Beqajt, zëvendësit të tij Klodian Rjepajt, apo edhe foto publike të Beqajt me biznesmenin Ilir Rrapaj, thotë se ata janë në konflikt interesi.

Gjykata e Posaçme: Ilir Beqaj me detyrë Ministër i Shëndetësisë në cilësinë e titullarit të Autoritetit Nënkontraktor nuk mori masa për zgjidhjen e konfliktit të interesave, duke përjashtuar veten dhe personin nën hetim Klodian Rjepajn në procedurën e konçensionit pasi mori dijeni për konkurrentët.

Ndaj ish-ministrit Ilir Beqaj është caktuar masa e sigurisë “Detyrim për t’u paraqitur” dhe “Ndalim dalje jashtë shtetit”, teksa me një reagim në rrjetin e tij social Facebook, ai ka mohuar akuzat dhe tha se pret që drejtësia ta sqarojë këtë çështje.

Tv Klan