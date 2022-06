Zbardhet aksidenti i vajzave në Tiranë që “fluturuan” me makinë

13:35 01/06/2022

Tvklan.al përcolli një ditë më parë pamjet nga një aksident i ndodhur në rrugën e Elbasanit në Tiranë, të një automjeti që doli nga rruga.Në të udhëtonin dy vajza, njëra prej të cilave mbeti e plagosur (pasagjerja).

Këtë të mërkurë, Policia e Tiranës njoftoi se shkak për këtë aksident është bërë përplasja me një tjetër automjet. Për këtë në pranga u vu shoferi i makinës tjetër, ndërsa 23-vjeçarja që drejtonte makinën që doli nga rruga u procedua penalisht.

“Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të Xh. A., 23 vjeç dhe proceduan penalisht shtetasen L. S., 23 vjeçe. Shtetasi Xh. A., duke drejtuar mjetin, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me mjetin me drejtuese shtetasen L. S., dhe si pasojë është dëmtuar pasagjerja në mjetin me drejtuese shtetasen L. S”, thuhet në njoftimin e policisë./tvklan.al