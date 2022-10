Zbardhet plagosja e 19-vjeçarit në Vlorë, shpallet në kërkim autori i dyshuar

10:53 13/10/2022

Policia e Vlorës ka mundur të zbardhë plagosjen me armë të 19-vjeçarit, ngjarje e ndodhur në fshatin Llakatund.

19-vjeçari me iniciale S.I. u plagos në këmbë me armë nga 20-vjeçari me iniciale D.T. Ngjarja ndodhi pas një konflikti mes disa të rinjve. 20-vjeçari është shpallur në kërkim. Ai akuzohet për plagosje e rëndë me dashje dhe armëmbajtje pa leje.

Gjatë këtij konflikti, së bashku me 19-vjeçarin kanë qenë të pranishëm dhe 2 persona të tjerë, K. M. dhe P. K.

30-vjeçari K. M. u arrestua pasi kishte thyer masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, si dhe nuk ka kallëzuar krimin.

Gjithashtu u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, P. K., 40 vjeç dhe vetë 19-vjeçari i plagosur pasi nuk kanë treguar për rrethanat e ngjarjes. /tvklan.al