Zbardhet vendimi, gjykata: Përse nuk u desh autorizimi për Berishën

18:57 07/11/2023

Interpreton fjalën ‘liri’ në Kushtetutë: I referohet vetëm lirisë personale

Gjyakata e Posaçme ka zbardhur vendimin për masën e arrestit ndaj Sali Berishes. Gjyqtarja e çështjes Irena Gjoka ka dhënë edhe shpjegimin ligjor për masën detyrim paraqitje dhe bllokim të pasaportës për ish-kryeministrin, duke argumentuar se përse nuk e pa të arsyeshme të kërkonte autorizim nga Kuvendi.

Në interpretimin e saj për pikën 2 të nenit 72, që thotë se: Deputeti nuk mund të arrestohet ose t’i hiqet liria në çfarë do lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës, pa marrë autorizimin e parlamentit. Irena Gjoka thotë se shprehja kushtetuese “liria” e përmendur në këtë pikë të nenit, i referohet vetëm lirisë personale të personit në hetim dhe jo lirisë së tij për të dalë lirisht jashtë shtetit.

Gjykata interpreton dhe shprehjen “për çfarë do lloj forme” që përmendet në nenin kushtetues. Sipas Gjokës, kjo nuk nënkupton çfarë do lloj lirie, por format që mund të zbatohen për heqjen e saj siç mund të jetë heqja e lirisë me vendim gjykate për caktimin e masës “arrest në shtëpi” apo “arrest në burg”.

Gjyqtarja bashkon arsyetimet për nenet 27 e 28 të Kushtetutës që bëjnë fjalë për çdo qytetar të Republikës me atë të nenit 72 ku flitet për deputetet.

Sipas gjyqtares, në rastin e ish-kryeministrit nuk bëhet fjalë për heqje lirie, por vetëm për kufizim të saj.

“Për këto të drejta themelore, nuk parashikohet pasja e imunitetit të deputetit dhe prandaj nuk është e nevojshme dhënia e autorizimit paraprak nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Masa e sigurimit personal e detyrimit për tu paraqitur në policinë gjyqësore dhe masa e ndalimit për të dalë jashtë shtetit, nuk është e nevojshme dhënia e autorizimit paraprak nga Kuvendi i Shqipërisë.”

Gjykata argumenton se vendimi për të mos dalë jashtë shtetit nuk përbën heqje të lirisë personale.

Ky reagim i gjykatës vjen pas qëndrimeve të përsëritura të zotit Berisha, i cili deklaron se gjykata ka shkelur kushtetutën. Sipas ish-kryeministrit, duhet autorizimi nga parlamenti për kufizimin e lirisë. Kjo është dhe arsyeja përse ai nuk pranon të paraqitet në gjykatë.

Në vendimin e zbardhur të gjykatës lexohet se edhe avokatja e caktuar kryesisht për të bërë mbrojten e Berishës, Valentina Tedoresku, ka kërkuar që të rrëzohet masa e sigurisë dhe t’i kërkohet autorizim Kuvendit. Ajo e ka cilësuar politik, vendimin e marrë nga gjykata.

