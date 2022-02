Zbulimi britanik: Putin mund të ketë urdhëruar nisjen e sulmit

15:36 20/02/2022

Reagon Moska: Perëndimi t’i thërrasë mendjes, nuk kemi arsye për luftë

Shërbimet britanike të zbulimit hedhin dyshime se Vladimir Putin mund të ketë nisur zbatimin e planit për marrjen e kontrollit të plotë të Ukrainës. E përjavshmja Sunday Times citon burime të shërbimeve britanike të inteligjencës të cilët thonë se shefi i Kremlinit ia ka dhënë tashmë urdhërin, ushtrisë ruse për të nisur sulmin. Zbulimi britanik flet edhe për një luftë të rrufeshme apo “Blitzkrieg” term i përdorur në diplomaci. Këto dyshime i mbështet edhe kryeministri britanik Boris Xhonson, për të cilin tregues i qartë i situatës janë luftimet e shpërthyera në lindje të Ukraiëns.

Boris Johnson:Pamjet që po shohim i përkasin asaj që mund të jetë lufta më e madhe në Europë, që prej 1945-ës.

Në të njejtën linjë edhe zv/presidentja e Shteteve të Bashkuara, e cila nga konferenca e sigurisë që po zhvillohet në Mynih, ku kryefjalë është kriza e Ukrainës paralajmëroi se orët në vijim janë me delikatet e kësaj situate. Presidenti amerikan Xho Bajden vendosi të thërrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, lidhur me zhvillimet më të fundit. Ndërsa presidenti francez Emanuel Makron vendosi të bëjë një përpjekje të fundit për të zgjidhur krizën me diplomaci, duke i telefonuar homologut rus Vladimir Putin.

Kremlini reagoi ashpër ndaj paralajmërimeve që vijnë nga perëndimi për luftë në Ukrainë. Presidenca ruse i konsideron provokime deklaratat se lufta do të nisë tani apo pastaj. Moska thotë se nuk ka ndërmend të nisë asnjë sulm kundër Ukrainës, ndërsa paralajmëroi se nëse perëndimi vazhdon me retorikën luftënxitëse, rrezikohen pasoja të pariparueshme.

Tv Klan