Zbulohen 1200 variante të reja gruri rezistente ndaj ndryshimeve klimatike

09:47 30/03/2023

Përftohen 1200 variante të reja gruri më rezistente ndaj ndryshimeve klimatike. Kjo është arritur falë një bashkëpunimi mes gjenetistëve dhe bujqëve etiopianë.

Është krijuar një metodë për të përshpejtuar prodhimin e bimëve më rezistente por edhe më produktive.

Seleksionimi ka bërë të mundur që të identifikohen lloje të reja gruri që mund të përshtaten më mirë dhe më shumë.

Në këtë punë kërkimore janë pjesë disa grupe studimesh nga universitete amerikane, italiane dhe etiopiane, por që çelësi i suksesit kësaj here është pikërisht edhe përfshirja e bujqëve nga Etiopia, që është një vend me kulturë mijëravjeçare në bujqësi dhe veçanërisht në kultivimin e grurit.

Pra bashkëpunimi mes metodave shkencore mjaft të avancuara me tradicionalen ka rezultuar mjaft efikas, dhe studimi është publikuar në revistën e Akademisë Amerikane të Shkencave Pnas.

Çështja e grurit doli në pah shumë me tepër me krizën e shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Sot sipas të dhënave të FAO, prodhuesi më i madh në botë për grurë është Kina, me rreth 135 milionë ton në vit. Ndërkohë Ukraina renditet në vendin e 7 në botë me 35 milionë ton për prodhimin e grurit që përdoret për bukë dhe ëmbëlsira.

