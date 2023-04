Zbulohen kandidatët e Alibeajt

23:54 04/04/2023

Do të konkurrojë për kryetar në vetëm 16 bashki

Grupimi i Enkelejd Alibeajt që do të kandidojë ne zgjedhjet e 14 Majit nën logon e Partisë Demokratike do të jetë përfundimisht vetëm me 16 kandidatë per kryetarë bashkie. Thënë ndryshe, ky grupim do të ketë kandidatë në më pak se 1/3 e bashkive në të gjithë vendin.

Beteja e Alibeajt do të përqëndrohet vetëm në disa bashki, kryesisht të vogla dhe në dy bashki të mëdha, siç është ajo e Tiranës apo e Fierit.

Kandidatët e Alibeajt për 14 Majin

1.Tiranë-Roland Bejko

2.Mallakastër- Agron Kapllanaj

3. Patos- Pranvera Rizai

4.Fier -Eriselda Zotaj Çelaj

5.Poliçan – Florian Qamo

6.Kuçovë – Ilirjan Koxhaj

7.Kamëz – Bilbil Bajraktari

8.Dibër – Naim Gazidede

9.Dimal- Dritan Sula

10.Sarandë- Skënder Muço

11.Mirditë-Mark Ruçi

12.Vau i Dejës- Klomentina Drini

13.Gjirokastër-Shemsho Lamaj

14. Këlcyrë-Adriatik Spahiu

15-Bashkia Tepelenë- Sokol Guga

16-Bashkia Finiq- Leonidh Papa

Largimet nga ekipi i Alibeajt nisën me tërheqjen e e Gjergji Gjatës dhe kandidatët për këshilltarë për Bashkinë e Korçës, për t’u pasuar nga 5 ikje të tjera.

Sandër Marku në Lezhë, Bujar Vreto në Librazhd, Ibrahim Bruka në Vorë, Genc Doçi në Kurbin dhe Sabah Sheta kandidat në Krujë e braktisën Enkelejd Alibeajn në betejën për vendoret e 14 Majit.

Grupimi i Alibeajt do të mungojë në këto zgjedhje edhe me këshilltarët e saj bashkiak në disa bashki, ndonëse më herët, Alibeaj tha se do të garonte me lista në 61 bashkitë e vendit.

