Zbulohen medaljet për Olimpiadën Dimërore

10:44 02/02/2022

Përgatitjet për Lojërat Olimpike Dimërore 2022 janë futur në fazën e fundit. Këtë të premte do të mbahet ceremonia hapëse, teksa organizatorët kanë zbuluar edhe medaljet që do të shpërndahen për fituesit mes rreth 2900 sportistëve pjesëmarrës.



Me emrin “Tongshin”, që do të thotë “Së bashku si një”, medaljet përmbajnë pesë unaza koncentrike që mishërojnë filozofinë tradicionale kineze të harmonisë midis qiellit, tokës dhe qenieve njerëzore. Unazat simbolizojnë gjithashtu unazat olimpike, të gdhendura në rrethin e brendshëm dhe frymën olimpike që bashkon botën përmes sportit.

Dizajni i medaljes u frymëzua nga një copë xhadeje kineze e quajtur “Bi”, një disk i dyfishtë me një vrimë rrethore në qendër. Kjo mendohet të jetë një zbukurim i favorshëm dhe i paçmuar në kulturën tradicionale kineze.

Klan News