Zbulohen pamjet e plagosjes së policit të “Shqiponjave”

Shpërndaje







23:27 22/09/2023

Zbardhet dëshmia e 41-vjeçarit, Klered Bozhanaj

Ky është momenti i plagosjes së efektivit të forcave Shqiponja të Tiranës Edlir Alleshi mbrëmjen e së mërkurës në kryeqytet. Së bashku me kolegun e tij ai ishte vënë në ndjekje të 41-vjeçarit Klered Bozhanaj i cili në hyrjen e pallatit të tij hapi zjarr në drejtim të uniformave të rendit.

Siç shihet në pamjet e siguruara nga Tv Klan, pas plagosjes, efektivi i policisë hyn duke çaluar në një nga lokalet e zonës ndërsa kolegu i tij largohet me vrap. Pas ngjarjes autori 41-vjeçar humbi gjurmët për 24 derisa u prangos kur u rikthye në banesën e tij.

Punonjësve të policisë që i vunë prangat iu drejtua me fjalët: “Jam komandant i Pentagonit!”

Hetuesit e kanë marrë dy herë në pyetje për shkak të deklarimeve të paqëndrueshme që ka bërë ai përpara tyre. Nisur nga këto deklarime dhe sjelljes së tij të pazakontë, Prokuroria e Tiranës pritet të kërkojë një ekspertizë për shëndetin e tij mendor.

Paqëndrueshmëria e 41-vjeçarit është konfirmuar dhe nga babai i tij, Vitri Bozhanaj. Ai ka pohuar djali i tij kishte shfaqur probleme sapo ishte kthyer nga Italia 1 vit më parë, pas një konflikti me punëdhënësin e tij atje.

“Policia italiane kishte mbajtur anën e punëdhënësit dhe që nga ky moment 41-vjeçari kishte krijuar urrejtje për punonjësit e policisë”, ka deklaruar babai i tij. Këto deklarime janë pjesë e dosjes hetimore të cilën Tv Klan ka siguruar. Në të përshkruhet në detaje edhe ngjarja e mbrëmjes së të mërkurës në afërsi të zonës së Oxhakut.

Efektivi Edlir Alleshi së bashku me 3 kolegë të tij, po patrullonin kur kanë parë që Bozhanaj që është shkëputur nga bashkëshortja dhe djali dhe ka nisur të bëjë disa lëvizje të dyshimta. Kur policët i kanë bërë shenjë të ndalojë, ai është larguar me vrap dhe në hyrje të pallatit ka qëlluar efektivin Edlir Alleshi me këtë pistoletë që kishte me vete pa leje dhe ka mundur të largohet.

Prokuroria e Tiranës ka ngritur ndaj tij akuzën për “Vrasjes së punonjësit të policisë e mbetur në tentativë” që sipas nenit 79 B të Kodit Penal dënohet jo më pak se 30 vjet burg ose me burgim të përjetshëm. Ai akuzohet edhe për “Armëmbajtje pa leje”.

Tv Klan