Zbulohen parcela me kanabis në Fier

15:47 20/07/2022

Mijëra rrënjë të mbjella mes fushave të misrit

Policia e Fierit ka zbuluar disa parcela të mbjella me kanabis në fshatin Mujalli pranë shtratit të lumit Seman. Burime nga uniformat blu bënë me dije se deri tani janë zbuluar dhe asgjësuar me mijëra bimë të mbjella kanabisi mes fushave të misrit.

Operacioni antidrogë është ende në zhvillim dhe deri në këtë fazë nuk bëhen me dije nëse ka persona të arrestuar apo numri i bimëve të zbuluara.

Vetëm pak kilometra nga vendi ku u zbuluan parcelat, brenda në një kanal në zonën e Baltzës policia gjeti një automjet në brendësi të së cilit ka dyshime se fshihet lëndë narkotike. Ndërkohë një tjetër automjet që dyshohet se ka shkuar për të ndihmuar personat që lëviznin me makinën që përfundoi në kanal është bllokuar nga policia.

Në vendngjarje ka mbërritur dhe një karroatrec i cili do të mundësojë nxjerrjen nga kanali të makinës që dyshohet se është ngarkuar me kanabis. Për kapjen e personave që fshihen pas kësaj veprimtarie kriminale, forca të FNSH kanë ardhur në ndihmë policisë në kontrollet e shumta që po kryhen në të gjithë zonën ku u zbuluan parcelat e mbjella.

