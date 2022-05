Zbulohet axhenda e finales së Conference League

Shpërndaje







17:00 14/05/2022

Roma stërvitet në shtëpi, Feyenoord në “Air Albania”

Teksa janë ende të impenjuara në ndeshjet e kampionatit Roma dhe Feyenoord po mendojnë më së shumti për finalen e Conference League. Holandezët do të luajnë edhe ndeshjen e fundit kundër Tëente këtë të dielë dhe më pas disa ditë pushimi në përgatitje të sfidës finale.

Ndërsa Roma ka edhe dy ndeshje te tjera. UEFA ka bërë të ditur edhe axhendën para finales. Feyenoord i ka besuar fushës së stadiumit Arena Kombëtare të Tiranës për stërvitjen e fundit para ndeshjes e cila do të mbahet të martën më 24 Maj në orën 19.30.

Ndërsa Jose Mourinho do ta sjellë skuadrën në Tiranë pasi të ketë mbajtur seancën e fundit përgatitore në kompleksin në shtëpi. Në qendrën stërvitore të klubit “Fulvio Bernardini” Roma do ta zhvillojë sesionin e fundit në orën 11:00 të paradites së të martës.

Më pas do të udhëtojë për në Tiranë ku në Arena Kombëtare, Mourinho do të dalë në konferencë për shtyp në orën 17:45. Një orë më pas do të shfaqet para gazetarëve trajneri i Feyenoord Ames Slot.

Tv Klan