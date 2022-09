Zbulohet plani i qeverisë për kursimin e energjisë

23:41 06/09/2022

Bejtja: Çmimi, 10 herë më i lartë se ai që paguajnë shqiptarët

Ashtu si gjithë Europa edhe Shqipëria ka vendosur të miratojë një plan për kursimin e energjisë dhe përballimin e stinës së dimrit.

Burime për televizionin Klan bëjnë të ditur se plani I hartuar tashmë nga Ministria e Energjisë është diskutuar këtë të martë me ekspertët e fushës, ndërsa të mërkurën pritet të miratohet në mbledhjen e qeverisë. Në një interviste për televizionin Klan, zëvendës ministri i Energjisë, Ilir Bejtja dha detaje të kësaj pakete.

Ilir Bejtja: Masa që lidhen me pjesën tonë të brendshme, vazhdimi i programit për uljen e humbjes në rrjetë, për luftimin e abuzimeve të konsumit të energjisë.

Plani parashikon kufizimin e energjisë ne institucionet shtetërore me një përqindje që ende nuk është përcaktuar. Për secilin institucion publik do të shihet mesatarja e energjisë së konsumuar në një muaj për vitin e shkuar dhe nëse kjo masë nuk është reduktuar në një përqindje të caktuar atëherë ndaj institucionit do të ketë penalitete.

Gjithashtu plani parashikon edhe kufizimin me vendim qeverie të ndriçimit publik në rrugë dhe nëpër zbukurime ndërtesash publike. Pjesë e tij është edhe kufizimi i ndriçimit të reklamave pas një orari të caktuar gjatë natës.

Shpresoj të kemi mirëkuptimin e qytetarëve, të mos kemi atë kokëfortësinë se s’ka problem se e paguajmë. Ndihma më e madhe për konsumatorin shqiptarë është fakti që çmimi për familjarët nuk ndryshon aspak, dhe po kështu vazhdojmë mbështesim biznesin e lidhur në tension të mesëm

Për të shtuar burimet energjetike në vend dhe për të ulur harxhimin e energjisë së rrjetit, Ministria e Energjisë ka parashikuar të subvencionojë të gjitha ata abonentë që do të vendosin panele djellore për ngrohjen e ujit.

Plani i qeverisë

1. Kufizimi i përdorimit të energjisë në institucione

2. Kufizim i energjisë për ndriçimin e rrugëve

3. Kufizimi i energjisë për ndriçimin e objekteve publike

4. Kufizimi i energjisë për ndriçimin e reklamave

5. Subvencionim i paneleve diellore

Klan News