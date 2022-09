Zbulohet plantacioni më i madh me kanabis në Spanjë

12:10 04/09/2022

Në pranga ranë dy shtetas me kombësi shqiptare të cilët kishin ndërtuar tenda dhe sistem vaditjeje

Agjentët e Gardës Civile në Spanjë kanë arrestuar dy shtetas me kombësi shqiptare pasi dyshohet se janë përgjegjës ngritjen e një nga plantacioneve më të mëdha të marijuanës që janë vendosur në Galicia vitet e fundit.

Një i tretë është në kërkim. Këtij të fundit i janë gjetur dokumentet në njërën nga dy çadrat që ata kishin ngritur për të jetuar në mes të malit ngjitur me plantacionet me kanabis. Garda Civile ka bërë të ditur se bëhej fjalë për plantacionin më të madh të identifikuar vitet e fundit në veriperëndim të Spanjës, me rreth 3.437 bimë kanabis në një zonë prej 2.500 metra katrorë.

Toka i përkiste komunës së Pedres dhe kishin qenë banorët që kishin njoftuar policinë për praninë e dyshimtë të shqiptarëve. Në këtë kamp, ​​Garda Civile verifikoi edhe praninë e materialeve të ndryshme ndërtimi për të punuar tokën si lopata, kazma dhe mjete të tjera bujqësore, plehra kimike dhe produkte kopshti.

Operacioni përfundoi me prerjen e bimëve dhe do të vihen në dispozicion të autoritetit gjyqësor kompetent. Të arrestuarit, së bashku me procedimin e zhvilluar, u transferuan në Gjykatën Hetimore të Pontevedra.

